الامارات | الذيد يتعاقد مع المدرب الجزائري بومضل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الذيد مع المدرب الجزائري فؤاد بومضل، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بعقد يمتد موسماً واحداً، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة سالم محمد بن هويدن الكتبي، وعدد من القيادات الرياضية في النادي.

وسبق للمدرب بومضل تدريب أندية حتا ومصفوت والعربي.

من جانبه عبر المدرب بومضل عن سعادته بالانضمام إلى نادي الذيد، مشيراً إلى أنه يطمح لتحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق، والعمل على تطوير مستوى اللاعبين وصولاً إلى أفضل النتائج.