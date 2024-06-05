أبرز المحظورات على جماهير منتخب مصر وبوركينا فاسو غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لمواجهة بوركينا فاسو غدًا الخميس، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي تقام بإستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

العميد محمود القاضي رئيس العمليات بالشركة الافريقية، كشف عن آخر الاستعدادات الأمنية لتأمين المباراة وأبرز المحظورات على الجماهير التي ستتواجد داخل الاستاد.

وقال القاضي، إن السعة الجماهيرية تصل 53 ألف مشجع، والأطقم الأمنية ستكون مستعدة لاستقبال الجماهير من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءا قبل بدء المباراة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى.

وبين أنه يمنع من دخول المباراة جميع المأكولات أو المشروبات المحفوظة داخل عبوات معدنية أو زجاجية، ويمنع جميع أشكال النيران من الكبريت أو الولاعات أو الشماريخ والألعاب النارية، كما يمنع دخول مواد حفظ الطاقة كالأسلاك الكهربائية والباور بانك، إضافة إلى اللافتات التي تحمل هتافات مخالفة، بينما يسمح بدخول علمي مصر وبوركينا فاسو فقط.

وأشار العميد محمود القاضي، إلى أن الإجراءات الأمنية ستظهر غدًا بشكل جيد، حيث أن فترة دخول الجماهير تمتد لأكثر من 4 ساعات، ويتم العمل على تقليل فترة دخول الجمهور إلى أرض ملعب المباراة.

وتابع أنه سيتم تخصيص الدخول من باب آل رشدان للجماهير الذين لديهم سيارات، فيما يتم تخصيص باب صلاح سالم لدخول الجماهير في مدرجات الدرجة الثالثة شمال والثانية محددة، كما يتم دخول المشجعين إلى الدرجة الثالثة يمين من باب طرق النصر.

وأضاف القاضي أن باب نادي الزهور سيكون مخصصا لدخول اللاعبين وحكام المباراة، كما يدخل أيضًا الإعلاميين والصحفيين والمصورين من خلال الـID الخاص بهم، حيث يتم التنسيق مع الجميع لمنع حدوث أي مشكلات غدًا.