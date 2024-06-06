4.4 ملايين.. تعليق رونالدو على منشور مبابي يحقق رقما قياسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - بات تعليق نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو على منشور الدولي الفرنسي كيليان مبابي الأكثر حصولا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 4.4 ملايين إعجاب.

وعلق رونالدو على تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي مبابي يوم الاثنين الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

بعد إعلان انتقاله للريال، نشر مبابي رسالة حماسية عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، للتعبير عن سعادته بالانضمام إلى "نادي أحلامه".

وتضمن منشور المهاجم الفرنسي صورة له في طفولته، مع صورة ملصقة على الحائط لنجوم ريال مدريد في ذلك الوقت. ومن بينهم كريستيانو.

ورد رونالدو على منشور مبابي بتعليق قال فيه "حان دوري لأراك تلمع في سانتياغو بيرنابيو، إلى الأمام يا مدريد".

وأصبح تعليق رونالدو على منشور مبابي الأكثر حصولا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 4 ملايين و400 ألف إعجاب. حتى اليوم الخميس.

وسبق أن أكد مبابي قبل سنوات عشقه لأسطورة رونالدو وللريال وقد قام بزيارة مقر النادي في 2012 عندما كان صاروخ ماديرا في أوج عطائه مع "الميرينغي".

المصدر: مواقع التواصل