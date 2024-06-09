شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد اتصالاته مع باتشيكو تجنبا لوقف جديد للقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى الزمالك اتصالاتهم مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، لمحاولة الوصول إلى حل مُرضٍ، يحصل من خلاله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى.

وتأتى خطوة نادى الزمالك في تجديد التواصل مع باتشيكو تجنباً لتعرض القلعة البيضاء لإيقاف جديد للقيد بعد المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق ومساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

ويسعى مسئولو الزمالك إلى الحصول على موافقة باتشيكو على تقسيط المبلغ، أو التنازل عن جزء منه، قبل الموعد الذى أعلنته المحكمة الدولية بتأجيل الحكم في القضية إلى يوم 31 يوليو المقبل، وبالتالي أصبحت أمام الزمالك فرصة للانتهاء من هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، والبالغة 450 ألف دولار، بعد رحيله عن الفريق عام 2021.

ورفض باتشيكو محاولات الزمالك لإقناعه بالموافقة على جدولة المديونية وحل تلك الأزمة قبل تأجيل القضية إلى يوم 31 يوليو، ليمنح الزمالك فرصة البحث عن حل في هذا الأمر.