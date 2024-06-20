موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة القمة

يواصل وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته التأهيلية؛ استعدادًا للمشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام نادي الزمالك.

ويواجه الأحمر نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى للفوز في المباراة لرد اعتباره خاصة بعد الهزيمة في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف.

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وبدأ وسام أبو علي ينتظم تدريجيًا في مران الاهلي أمس، حيث لم يتحدد مصير اللاعب من المشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك.

وكان وسام أبو علي قد غاب عن مران الاهلي لمدة سبعة أيام متتالية وذلك بعد تعرضه للإصابة رفقة منتخب فلسطين في مباريات تصفيات كأس آسيا.

ولم يتحدد موقف وسام أبو علي حتى الآن من المشاركة في مباراة القمة المقبلة، حيث تأتي فرصه بنسبة 50%، والمدرب السويسري مارسيل كولر سيحدد موقفه بناءًا على حالته الفنية والبدنية ومدى تعافيه من الإصابة.