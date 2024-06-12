شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: وضعنا 6 لاعبين فوق السن لاختيار 3 منهم ولن أفصح عن الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

تحدث البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن الأسماء الثلاثة المرشحين فوق السن لدعم تشكيلة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي عقب مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم: "لدينا عدد من الأسماء مرشحة، لن نعلن عنهم تحسبا لإصابة أحد منهم قبل المعسكر الأخير، مثالا بإصابة مصطفى محمد أمس مع المنتخب الأول".

وعن إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس، أجاب ميكالي بأن وجود نجم ليفربول يمثل قوة هائلة لقائمة أي فريق في العالم.. أتمنى وجوده معنا في الأولمبياد".

وأضاف ميكالي: "هناك ستة لاعبين تقريبا سنختار منهم الثلاثة الكبار في أولمبياد باريس، ولكن لن نفصح عن أسمائهم، تحسبا لأي إصابات بينهم قبل الأولمبياد".

واختتم ميكالي: "خضنا هذا المعسكر بدون كوكا وإبراهيم عادل، وأعتقد بعودتهم لتشكيلة الفريق سيكون المنتخب الأولمبي أكثر قوة".

حقق المنتخب المصرى الأولمبى الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف ضمن اللقاء الودى الذى جمعهما منذ قليل للمرة الثانية على استاد القاهرة الدولى وذلك استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن محمود صابر صانع العاب المنتخب الأولمبى من تسجيل هدفين في الدقيقة 17 و19 من عمر الشوط الأول، فيما سجل منتخب كوت ديفوار هدفه قبل نهاية المباراة.