لفتة إنسانية لكريستيانو رونالدو قبل لقاء البرتغال (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل بداية مباراة البرتغال وأيرلندا، لفتة إنسانية من قائد المنتخب كريستيانو رونالدو.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرونالدو أثناء دخول اللاعبين إلى أرض المباراة، وتصاحبه طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تجلس على كرسي متحرك، ليقودها إلى مكان وقوف لاعبي منتخب البرتغال ويقبل رأسها.

ويلاقي البرتغال نظيره أيرلندا وديا استعدادا لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة على الأراضي الألمانية.

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