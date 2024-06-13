شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع الإسبانى باربييتو مدرب برشلونة السابق لقيادة فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى فرناندو باربييتو لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد لمدة موسمين بدءا من الموسم الجديد .

وعمل فرناندو مدربا مساعدا بنادى برشلونة خلال الفترة من 2019 إلى 2021 و يمتلك سيرة ذاتية قوية .

ووجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين الذين لم يحققوا المستوى المطلوب هذا الموسم، وهم "هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي".

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد تعاقد اللاعب مازن رضا لمدة 3 مواسم من أجل الحفاظ على وجود اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل اهتمام بعض الأندية فى الحصول على خدماته، فضلا عن الاقتراب من إعلان تجديد تعاقد محمود خليل "فلفل".