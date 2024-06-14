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الزمالك راحة من التدريبات غدًا بفرمان جوميز

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ياسر رشاد - القاهرة - ‏قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً السبت من التدريبات عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الممتاز.

 

  ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 

 

 وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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