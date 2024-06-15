مصدر يرد عبر الخليج 365.. هل فشلت صفقة انضمام بلعيد للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر كواليس مفاوضات الأهلي لضم المدافع الجزائري زين الدين بلعيد من صفوف اتحاد العاصمة في بلاده وهل فشلت الصفقة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن إدارة الأهلي لم تتباطأ في حسم الصفقة، قائلاً:"تواصل الأهلي في البداية مع وكيل اللاعب وحصل على موافقته للانضمام للقلعة الحمراء لمدة اربع مواسم وكافة بنوده الشخصية ثم تواصل الأهلي بعدها مع مسئولي اتحاد العاصمة وعلي رأسهم الأمين العام توفيق قريشي ولكن النادي الجزائري طلب مليون و200 ألف دولار وعرض الأهلي 800 الف زادت فيما بعد الي 900 الف دولار".

وأردف المصدر:"الخيار الثاني للأهلي مع اللاعب كان الاتفاق على تفعيل الشرط الجزائي في تعاقده والمقدر بـ 650 ألف يورو ووافق مبدئياً بلعيد وبالتالي كان من المفترض أن يحضر اللاعب إلى مصر خلال الأيام القلية المقبلة ولكن تغيّرت وجهته بعدما تلقى عرضاً من بلجيكا وتراجع عن فكرة الشرط الجزائي فعاد الأهلي للتفاوض من جديد ولكن مع الأمين العام الجديد للنادي والذي تولي المسئولية قبل ساعات قليلة وهو علي يحياوي".

اللاعب كان قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بنادي نصر حسين داي في بلاده بموسم 18/19 قبل أن يرحل بعد 3 سنوات لصفوف اتحاد العاصمة الجزائري.

بلعيد الذي تدرج بالمنتخبات السنية المختلفة في الجزائر شارك مع نادي نصر حسين داي في 23 مباراة سجل خلالها هدفاً.

وبدأ اللاعب تثبيت أرجله في الملاعب مع خطوة الانتقال لنادي اتحاد العاصمة الجزائري الذي خاض بقميصه 137 مباراة سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 5.

وانضم من خلاله لصفوف المنتخب الجزائري الأول في معسكر يناير 2023؛ حيث شارك بقميصه بـ 7 مباريات.

ويمتلك الأهلي في خط الدفاع كل من: محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.



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