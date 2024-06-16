الألباني بيرامي يسجل أسرع هدف في تاريخ أمم أوروبا

الرياص - اسماء السيد - دورتموند (ألمانيا) : دخل الألباني نديم بيرامي تاريخ كرة القدم الأوروبية بتسجيله أسرع هدف في الأدوار النهائية بعد 23 ثانية في مرمى إيطاليا حاملة اللقب السبت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في ألمانيا.

التاريخ يوزع ابتسامته على الجميع

وبدا المشهد وكأن التاريخ يوزع ابتسامته على الجميع، ففي الوقت الذي يستحيل عملياً أن يحصل الألبان على اللقب القاري مثلاً، فقد ابتسم التاريخ لأحد نجومهم ومنحه شرف تسجيل الهدف الأسرع في تاريخ أمم أوروبا، وفي كل مرة سوف تقام فيها مباراة بالبطولة القارية سوف يذكر المعلقون أن الألباني بيرامي هو صاحب الهدف الأسرع في البطولة القارية.

يلعب في ايطاليا وضرب ايطاليا

ونجح بيرامي، مهاجم ساسوولو الإيطالي البالغ من العمر 25 عاما، في مفاجأة أبطال القارة العجوز عندما استغل كرة رمية تماس حاول فيديريكو دي ماركو لعبها مع زميله في إنتر ميلان أليساندو باستوني فهيأها لنفسه من مسافة قريبة وسددها قوية بيمناه داخل مرمى جانلويجي دوناروما وسط فرحة هستيرية أمام 50 ألف متفرج.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة الروسي دميتري كيريتشنكو عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في 20 حزيران (يونيو) 2004 في البرتغال ضمن كأس أوروبا 2004.