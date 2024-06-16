كولر يرفض عودة نجم الفريق

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن حقيقة رفض المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر عودة نجم الفريق إلى صفوف القلعة الحمراء .

وقال سيف زاهر عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت:”أن سيراميكا كليوباترا يطلب تجديد إعارة أحمد قندوسي لاعب الاهلي، بعد التحفظ على عودته مرة أخرى”.

وتابع:” أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي يرفض عود أحمد القندوسي لصفوف القلعة الحمراء مرة آخرى”.

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات في ملف احتراف نجم النادي الاهلي إمام عاشور، المنضم حديثًا إلى صفوف القلعة الحمراء .

وتابع:” أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، يرفض الآن مناقشة أي عروض للاعبيه من أجل استقرار الفريق”.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية، أيضًا أن مدافع الفريق الأول للنادي الاهلي محمد عبد المنعم، أن هناك تطورات في مستقبله، وأن هناك صراع أوروبي لضمه في الصيف القادم.