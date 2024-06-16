موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري والقناة الناقلة

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يواصل فريق الأهلى الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثلاثاء المقبل بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق مرانه اليوم بملعب التتش بعدما رفض الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة البقاء بالإسكندرية عقب مباراة فاركو التي أقيمت مساء الجمعة ببرج العرب، وذلك حتى لا يُصاب اللاعبون بالملل من البقاء عدة أيام بالإسكندرية، بجانب رغبة الجهاز الفني فى احتفال اللاعبين مع أسرهم وذويهم بعيد الأضحى المُبارك اليوم.

وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

آخر ظهور للأهلى والاتحاد السكندري في الدوري

وحقق الاهلى الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.