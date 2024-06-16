موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقناة التاقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش مواجهات الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.



ويحتل المقاولون المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 10 برصيد 33 نقطة.

موعد مباراة المقاولون وطلائع الجيش القناة التاقلة



تنطلق مباراة المقاولون وطلائع الجيش في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها إستاد المقاولون العرب، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

طاقم حكام مباراة المقاولون وطلائع الجيش

مباراة المقاولون وطلائع الجيش يديرها طاقم حكام مكون من السيد منير “حكم ساحة” مصطفى عطية وحاتم علاء وحسني سلطان ومحمد سلامة ومحمود الدسوقي.