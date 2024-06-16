"أنا جاي من المستقبل وبقولك".. رسالة غامضة من إبراهيم فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة غامضة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

‏وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عندي إيمان تام إن الحياة عمرها ما بتديك كل حاجة.. دايما هي دار شقاء.. هتتعب وتجتهد هتاخد بس هيتسحب منك حاجة بتحبها أو غالية عندك.. صحة بقى جايز أو أشخاص أو بال رايق".

أضاف: "بالمناسبة الخسارة في الحياة أمر طبيعي.. الفشل أمر وارد.. كل اللي دايما بتحاول فيه إنك متبقاش فاشل في أكتر من حاجة.. أو خسران حاجات كتير".

وأتم تصريحاته: "فرسالتي لسعادتك أنا جاي من المستقبل وبقولك كل حاجة وليها تمن.. فحاول وأنت بتمشي في حياتك تقلل ثمن خسارتك".

وظهر إبراهيم فايق في برنامج تلفزيوني جديد مؤحرا، "الكورة مع فايق"، عبر قناة "إم بي سي مصر2"، واستضاف العديد من النجوم أبرزها محمود شيكابالا قائد الزمالك والسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.