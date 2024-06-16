"ابني متظلمش".. مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة للشناوي ويحذر من شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، على حراسة المرمى في الفريق الأحمر، والتنافس بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

قال طارق سليمان في تصريحات عبر قناة الفضائية المصرية: "مصطفى شوبير حارس مميز وقدم أداء جيد في الفترة الماضية، ولكن لسه مش الحارس الأساسي للنادي الأهلي".

أضاف: "نجلي أحمد طارق سليمان لم يتعرض للظلم في الأهلي، ورحيله كانت رؤية فنية، وأتمنى بالطبع عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء".

وأكمل: "محمد الشناوي لازم يركز كويس جدا عشان يحافظ على مشاركته أساسيا، ولا بد وأن يحذر، في ظل تألق مصطفى شوبير، وأنه من الممكن أن يعود للمشاركة بشكل أساسي مرة أخرى في أي وقت".

وكانت الفترة الماضية، شهدت مشاركة مصطفى شوبير بشكل أساسي، مع فريق الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وظهر مصطفى شوبير بشكل مميز للغاية، ونجح في قيادة الفريق الأحمر للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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