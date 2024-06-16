مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الأحد 16 يونيو 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، على رأسها مواجهة صربيا ضد إنجلترا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» ومباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا

بولندا X هولندا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max

سلوفينيا X الدنمارك – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

صربيا X إنجلترا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب X طلائع الجيش – الساعة 7 مساء على قناة on time sport