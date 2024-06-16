مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الأحد 16 يونيو 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، على رأسها مواجهة صربيا ضد إنجلترا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» ومباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا
بولندا X هولندا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max
سلوفينيا X الدنمارك – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
صربيا X إنجلترا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب X طلائع الجيش – الساعة 7 مساء على قناة on time sport