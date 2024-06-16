الامارات | قائمة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا بقيادة ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده خلال حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة اعتبارا في 20 يونيو الحالي حسب تشكيلة رسمية أعلنها المدرب ليونيل سكالوني.

وقال سكالوني إنه يعتمد على تشكيلة مليئة بلاعبي الخبرة أمثال ميسي الذي يدافع عن الوان إنتر ميامي الاميركي وأنخل دي ماريا جناح بنفيكا البرتغالي مع الاعتماد على الشباب من امثال جناح مانشستر يونايتد الانكليزي اليخاندرو غارناتشو.

وتبدأ الأرجنتين بطلة العالم مشوارها في البطولة القارية في مواجهة كندا في 20 الحالي في اتلانتا (ولاية جورجيا)، ثم تلتقي تشيلي في 25 منه ثم بيرو بعدها بخمسة أيام.

ولم يستدع سكالوني مهاجمي روما الايطالي باولو ديبالا وأتلتيكو مدريد الاسباني أنخل كوريا ومدافع مرسيليا الفرنسي لوكاس باليردي.

قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، خيرونيمو رولي (أياكس الهولندي).

الدفاع: غونتسالو مونتييل (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، جرمان بيتسيلا (ريال بيتيس الإسباني)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)، لوكاس مارتينيس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي)، ليساندرو مارتينيس (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

الوسط: غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، لياندرو باريديس (روما إلايطالي)، ألكسيس ماك اليستر (ليفربول الإنجليزي)، رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، إنتسو فرنانديس (تشلسي الإنجليزي)، إزيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام الإنجليزي).

الهجوم: أنخل دي ماريا (بنفيكا)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي)، لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي)، خوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، فالنتين كاربوني (مونتسا الإيطالي)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد).