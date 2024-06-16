جوميز يطيح بثنائي جديد خارج الزمالك بنهاية الموسم

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإطاحة بثنائي جديد خارج النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ جوميز إدارة الزمالك برحيل الثنائي محمود علاء وسامسون أكينولا؛ وذلك بسبب عدم قناعته بمستواهم الفني مع الفريق الأبيض.

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وكان الزمالك قد تعاقد مع عشر صفقات جديدة في فترة الميركاتو الشتوي الأخير، وهم عبدالله السعيد، وناصر ماهر، وسيف فاروق جعفر، وأحمد حمدي، والفلسطيني ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، والأوغندي ترافيس موتيابا، ومحمد شحاتة، وزياد كمال.

ويسعى الزمالك حاليًا لإنهاء أزمة القيد المفروضة على النادي، وذلك بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

ويسابق مسئولو الزمالك الزمن في الوقت الحالي لإنهاء أزمة القيد قبل دخول الميركاتو الصيفي القادم بسداد المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب أو الاتفاق على تقسيطها مع اللاعب ووكيله.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.