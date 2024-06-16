صدام بين كولر ولجنة تخطيط الاهلي بسبب قندوسي

دخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي في صدام مع لجنة تخطيط النادي؛ وذلك بسبب أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كيلوباترا.

وكانت لجنة تخطيط الاهلي قد أبدت ترحيبها بعودة اللاعب الجزائري؛ وذلك بعد ظهوره بأداء مميز مع فريق سيراميكا ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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من جانبه رفض السويسري مارسيل كولر عودة اللاعب، مبررًا ذلك بوجود أكثر من لاعب في مركزه، كذلك لعدم قناعته بمستواه الفني.

كما أكد كولر على أنه يرغب في ضم لاعب أجنبي من اختياره بدلًا من أحمد قندوسي، لرغبته في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبل.

وأغضب قرار كولر برفضه عودة القندوسي لجنة تخطيط النادي الاهلي، والتي ترى أن اللاعب سيقدم إضافة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.