أبرزها الزمالك وبيراميدز.. 9 مباريات نارية لـ الاهلي في 30 يوما

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لخوض المباريات القادمة في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

وتشهد الفترة القادمة جدول مباريات مزدحم للنادي الاهلي، حيث سيخوض المارد الأحمر تسع مباريات خلال شهر، ما بين مباريات مؤجلة في الدوري وكأس مصر.

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وحقق الأحمر الفوز على فريق فاركو أول أمس بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث ارتقى الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.

ولعب الاهلي أول أمس أمام فاركو، ويستعد لمواجهة تظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين، ثم يواجه الداخلية يوم الجمعة، وبعدها يواجه الزمالك الثلاثاء بعد القادم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ثم يواجه الاهلي نظيره فاركو مرة أخرى يوم 28 يونيو الجاري، وبعدها يواجه طلائع الجيش يوم 1 يوليو ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ثم يواجه الداخلية يوم 4 يوليو ثم طلائع الجيش مرة أخرى يوم 8 يوليو.

ويواجه الأحمر بيراميدز يوم 12 يوليو في بطولة الدوري المصري الممتاز، ثم يواجه نظيره الأولمنيوم يوم 19 يوليو المقبل، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.