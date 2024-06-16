خزينة الاهلي تفقد 72 مليون جنيها بسبب إمام عاشور

تستعد خزينة النادي الاهلي لفقدان مبلغ 72 مليون جنيه ستدفع لنادي متلاند الدنماركي باقي قيمة صفقة شراء إمام عاشور.

وكان الاهلي قد ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي مقابل 3 مليون و200 الف يورو، حيث تم دفع مبلغ مليون و700 الف يورو، فيما يتبقى مليون و500 الف يورو سيتم دفعها خلال أيام، أي ما يعادل 72 مليون جنيه.

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ويرتبط إمام عاشور بعقد مع النادي الاهلي يمتد لخمس سنوات قادمة، فيما يحصل اللاعب على راتب 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ويعد إمام عاشور أحد أبرز نجوم الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث قاد الأهلي للفوز في العديد من المباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز وببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز إمام عاشور هدفي فوز الاهلي على فاركو في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 16 مباراة.

وكان الاهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الأخير، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.