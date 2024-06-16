شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 03:00 م

يواصل الفلسطينى وسام أبو على، مهاجم الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بسبب الإصابة بعد غيابه عن مباراة فاركو التى فاز بها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وسام أبو علي، يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، الذي بدأ تنفيذه على هامش المران الجماعي للفريق.

وأوضح جاب الله أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وسام أبو علي بجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرًا.

وأشار جاب الله إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل للتخلص من الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.