شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 16 -6 - 2024 أول أيام عيد الاضحى المبارك العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلي يتفق مع ميتلاند الدنماركي على تسديد مستحقات و"رعاية" إمام عاشور

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع نظرائهم بـ نادي ميتلاند الدنماركي للاتفاق على عدة أمور خاصة بمستحقات ورعاية أمام عاشور الذي انتقل من النادي الدنماركي للأهلي الصيف الماضي.

أحمد حمدى عريس الكونفدرالية: الأهلى حرمنى من "أودينيزى" وأعشق زيدان

نجح أحمد حمدى، نجم نادى الزمالك، في خطف الأنظار في القلعة البيضاء رغم مرور فترة قليلة على انضمامه لميت عقبة بفضل لمساته السحرية وأهدافه المؤثرة، وكان آخرها هدف التتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثانية فى تاريخ القلعة البيضاء.

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 16 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2023 – 2024. وكشف مسئولو رابطة الأندية أن الموسم المقبل سيكون انتقالياً بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى، والنظام الأنسب هو نظام الدورى البلجيكى، حيث الأقرب للعدالة فى ظل عدد المباريات القليل، ولكن هذا متوقف على موافقة الأندية. رابطة الأندية تحدد 16 أغسطس موعداً لانتهاء الدورى الممتاز

الزمالك يسعى لحل أزمة سامسون أكينولا قبل الوصول للفيفا يسعى مسئولو نادى الزمالك للتواصل مع البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق لحل الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية، بعدما عاد اللاعب إلى بلاده في التوقف الدولي للانضمام لمعسكر منتخب بنين، ثم أخطر الزمالك بعدم عودته مرة أخرى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية والتي تخطت الـ6 أشهر. الأهلي يسابق الزمن لضم مدافع محلي ومحاولة أخيرة لإنقاذ صفقة بلعيد من الفشل يُكثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم حالياً من أجل تدعيم الدفاع، بعدما تلقى مسئولو القلعة الحمراء صدمة خلال الأيام الماضية بسبب اقتراب فشل صفقة المدافع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي، لكن اللاعب تراجع عن اللعب للقلعة الحمراء وفضّل للعب للدوري البلجيكي عبر بوابة نادي سينت ترويدنس البلجيكي. اتحاد الكرة يستقر على استمرار بيريرا فى لجنة الحكام الموسم المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في منصبه خلال الموسم المقبل، لاستكمال خطة تطوير التحكيم التي بدأها هذا الموسم والتي بدأت تؤتى ثمارها، حيث سيتم الدفع بعدد من الحكام الجدد فى الفترات المقبلة.

عامر حسين: لا بد أن يكون الموسم المقبل من دور واحد.. وأعتذر لجماهير الزمالك

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة، أنه تم وضع جدول الدوري الممتاز في بداية الموسم دون معرفة أي من الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية، ستستكمل البطولة وأي منها سيخرج.