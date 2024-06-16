اخبار الرياضه

أبرز 5 صفقات فى الدوري المصري تألقت مع أنديتها الموسم الجارى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 صفقات فى تألقت مع أنديتها الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 16 يونيو 2024 04:30 م

شهد الموسم الجارى تألق عدد من الصفقات التي تم إبرامها من أندية الدوري المصري في موسم الانتقالات الصيفية الماضية أو فى يناير الماضى، وتركوا بصمة وتأثيرا مع أنديتهم بالإيجبشيان ليج، وواصلوا مسيرة التألق التي كانوا عليها قبل الانضمام لأنديتهم الجديدة.
نركز فى التقرير الحالي على أبرز 5 صفقات حققت نجاحات فى الموسم الحالي:

أحمد قندوسي

قدم الجزائري أحمد قندوسي، لاعب سيراميكا والمعار من الأهلي، موسما استثنائيا مع فريقه منذ انطلاق الموسم الحالي، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 8.

202310210216591659.jpg

 

فيستون ماييلي


يقدم فيستون ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ الانضمام إليه فى بداية الموسم قادما من يانج أفريكانز التنزاني، حيث سجل معه 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

487fa497f6.jpg

 

إمام عاشور

نجح إمام عاشور فى إظهار بصمته مع الأهلي منذ الانضمام إليه بداية الموسم قادما من ميتلاند الدنماركي، وسجل 3 أهداف وصنع 8.

ddc0423539.jpg

 

معتز زدام

يشهد الموسم الحالي تألق التونسي معتز زدام لاعب المصري والمنضم إليه من الترجي التونسي، حيث سجل اللاعب 5 أهداف بقميص الفريق البورسعيدي ولم يصنع أى أهداف.

ec96f12e30.jpg

 

وسام أبو علي

انضم وسام أبو علي للأهلي فى يناير الماضي قادما من سيريس السويدي وأصبح المهاجم الأساسي بالأهلي، كما سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

861dbc380b.jpg

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا