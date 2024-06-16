شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 صفقات فى الدوري المصري تألقت مع أنديتها الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 04:30 م

شهد الموسم الجارى تألق عدد من الصفقات التي تم إبرامها من أندية الدوري المصري في موسم الانتقالات الصيفية الماضية أو فى يناير الماضى، وتركوا بصمة وتأثيرا مع أنديتهم بالإيجبشيان ليج، وواصلوا مسيرة التألق التي كانوا عليها قبل الانضمام لأنديتهم الجديدة.

نركز فى التقرير الحالي على أبرز 5 صفقات حققت نجاحات فى الموسم الحالي:

أحمد قندوسي

قدم الجزائري أحمد قندوسي، لاعب سيراميكا والمعار من الأهلي، موسما استثنائيا مع فريقه منذ انطلاق الموسم الحالي، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 8.

فيستون ماييلي



يقدم فيستون ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ الانضمام إليه فى بداية الموسم قادما من يانج أفريكانز التنزاني، حيث سجل معه 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

إمام عاشور

نجح إمام عاشور فى إظهار بصمته مع الأهلي منذ الانضمام إليه بداية الموسم قادما من ميتلاند الدنماركي، وسجل 3 أهداف وصنع 8.

معتز زدام

يشهد الموسم الحالي تألق التونسي معتز زدام لاعب المصري والمنضم إليه من الترجي التونسي، حيث سجل اللاعب 5 أهداف بقميص الفريق البورسعيدي ولم يصنع أى أهداف.

وسام أبو علي

انضم وسام أبو علي للأهلي فى يناير الماضي قادما من سيريس السويدي وأصبح المهاجم الأساسي بالأهلي، كما سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.