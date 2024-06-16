الامارات | لاعب بديل يمنح هولندا فوزا قاتلا على بولندا في كأس أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح البديل فاوت فيخهورست بعد دقائق من نزوله منتخب هولندا الفوز على بولندا 2-1 على ملعب فولكسبارك في هامبورغ ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم ايضا منتخبي فرنسا والنمسا.

وجاء هدف فيخهورست من أول لمسة له عندما استثمر كرة عرضية ليتابعها بيسراه داخل الشباك (83)، وافتتح المنتخب البولندي التسجيل بواسطة أدم بوكسا (16) قبل ان تعادل هولندا عن طريق كودي خاكبو (29).

ويغيب عن صفوف هولندا، الفائزة باللقب مرة واحدة عام 1988 على الارض الالمانية ايضاً، في هذه البطولة صانع العاب برشلونة المؤثر فرنكي دي يونغ الذي لم يتعاف تماماً من اصابة في كاحله، فحل بدلا منه في التشكيلة الاساسية ضد بولندا تيجاني رايندرس.

وقرر مدرب هولندا رونالد كومان اشراك مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني ممفيس ديباي في مركز رأس الحربة يساعده على الجناحين تشافي سيمونز المعار الى لايبزيغ الالماني من باريس سان جرمان الفرنسي، وخاكبو من ليفربول الإنجليزي. في المقابل، غاب هداف بولندا وبرشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي بداعي إصابة في فخذه تعرض لها في المباراة الاستعدادية الأخيرة ضد تركيا، لكنه سيعود على الارجح للمباراة الثانية كما أعلن مدربه، فحل بدلا منه أدم بوكسا.

كانت السيطرة هولندية في مطلع المباراة ولكن نجح المنتخب البولندي في افتتاح التسجيل عندما استغل بوكسا ركلة ركنية ليرتقي بين فيرجيل فان دايك ودنزل دمفريس ويحولها برأسه بعيدا عن متناول الحارس بارت فيربروخن (16).

وبعد محاولات عدة غير موفقة، نجح المنتخب البرتقالي في إدراك التعادل عن جدارة عندما أطلق خاكبو كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالمدافع يان بدناريك وخدعت حارسه (29)، والهدف هو العاشر لخاكبو في صفوف منتخب بلاده في 25 مباراة دولية.

وبعد ان هدأت وتيرة المباراة، جاء الحسم عن طريق فيخهورست قبل نهاية المباراة بسبع دقائق بعد تمريرة رائعة من أكيه، ليمنح هولندا 3 نقاط ثمينة في مجموعة تضم ايضاً فرنسا المرشحة بقوة لإحراز اللقب، والنمسا التي يرشحها كثر للعب دور الحصان الاسود.