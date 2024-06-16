الزمالك يخوض مرانه الأخير ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مران اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي، المقرر له غداً الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

ويغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.