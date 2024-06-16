التشكيل الرسمي لقمة إنجلترا وصربيا في يورو 2024

أعلن منتخبا صربيا وإنجلترا، عن التشكيلة الأساسية لمواجهتهما مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة يورو 2024.

وأشرك المدرب جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب.

وسيقود هاري كين وبوكايو ساكا وفيل فودين، هجوم إنجلترا، مقابل جلوس كول بالمر على دكة البدلاء.

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وجاء تشكيل إنجلترا أمام صربيا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مارك جويهي – كيران تريبير

وسط: ديكلان رايس – ترينت ألكسندر أرنولد – جود بيلينجهام

خط الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين

وجاء تشكيل صربيا أمام إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيدراج رايكوفيتش

في الدفاع: ميلوش فيلكوفيتش – نيكولا ميلينكوفيتش – سترانيا بافلوفيتش

وسط الملعب: أندريا زيفكوفيتش – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – نيمانيا جوديلي – ساسا لوكيتش – فيليب كوستيتش

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – ألكسندر ميتروفيتش