"مع زوجاتهم وأولادهم".. كيف قضى نجوم الدوري المصري أول يوم عيد الأضحى؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حرص نجوم كرة القدم بالدوري المصري الممتاز على مشاركة متابعيهم بطريقة احتفالهم بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية احتفالات نجوم الدوري المصري بعيد الأضحى:

شارك محمد مجدي أفشة متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورتين له رفقة ابنه مالك مرتدين الجلابية احتفالا بأول أيام العيد، ملعقاً :"كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد(لوكا)".

ونشر النجم التونسي حمزة المثلوثى مدافع القلعة البيضاء صورة تجمعه مع عدد من لاعبو القلعة البيضاء معلقاً :"كل عام وأنتم أقرب إلى الله، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أمتنا الإسلامية".

كما احتفل الثنائي نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد لاعبان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد الأضحى سوياً بصورة تجمعهم :" هابي عيد".

وهنأ محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي مودرن فيوتشر الحالي والزمالك السابق متابعيه بعيد الأضحى وذلك بصور تجمعه مع أولاده معلقاً:" عيد أضحي مبارك".

فيما نشر الدولي البوركيني بلاتي توريه صوراً مع زوجته وأولاده وهو يحتفل بعيد الأضحى المبارك وعلق عليها :"عيد مبارك سعيد للجميع".

وأخيراً احتفل فتحي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والزمالك السابق بعيد الأضحى المبارك رفقة زوجته هبة خلف ببعض الصور الرومانسية وعلق عليها:"عيدكم مبارك ".