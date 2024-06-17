شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المقاولون والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2024 بعد فوز المقاولون العرب على طلائع الجيش، بعض التغيرات في المراكز، حيث رفع فريق المقاولون رصيده إلى النقطة رقم 19 في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة رقم 33 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت منافسات الجولة الـ26 من مباريات الدوري المصري 2024 مساء اليوم الأحد، بمباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وفاز فريق المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في افتتاحية مباريات الجولة الـ26 من مسابقة دوري نايل.

وما زال يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما يحتل المركز الثاني المصري البورسعيدي برصيد 39 نقطة.