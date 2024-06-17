شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الفتوح "مانجا" رجل مباراة المقاولون والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال محمود أبو الفتوح "مانجا" لاعب فريق المقاولون العرب، جائزة رجل المباراة التي فاز فيها فريق المقاولون على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة (دورى NILE) الدوري المصري الممتاز.

افتتح مامادو نديوكو نياس التسجيل للمقاولون العرب في الدقيقة 36 قبل أن يعزز أحمد عبد العزيز مودي تقدم ذئاب الجبل بالهدف الثانى في الدقيقة 70 ثم سجل محمد سالم ثالث أهداف كتيبة معتمد جمال في الدقيقة 74، وقلص محمد هانى الفارق لطلائع الجيش في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 24 مباراة، حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 33 في المركز العاشر بتريتب جدول الدورى جمعها من 24 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكهم نفس العدد.