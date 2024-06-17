شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 16-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: فاز فريق المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

استمرار غياب بيرسى تاو عن الأهلى فى مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

يتواصل غياب الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

فاز فريق المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة (دورى NILE) الدوري المصري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

صرفت رابطة الأندية المصرية المحترفة مستحقات حكام الدوري الممتاز قبل إجازة عيد الأضحى، وتسلم الحكام مستحقات إدارة 9 جولات من بطولة الدوري الممتاز حتى الجولة 25 من مسابقة الدوري.

طالب روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اتحاد الكرة بالتواصل مع أندية الدوري الممتاز من أجل مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي في مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن المنتخب مقبل على أولمبياد باريس التى تنطلق 24 يوليو المقبل.

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 16 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2023 – 2024.

يسعى مسئولو نادى الزمالك للتواصل مع البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق لحل الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية، بعدما عاد اللاعب إلى بلاده في التوقف الدولي للانضمام لمعسكر منتخب بنين، ثم أخطر الزمالك بعدم عودته مرة أخرى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية والتي تخطت الـ6 أشهر.