شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل مباريات اليوم فى الجولة الـ"26" للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

وتقام اليوم، الاثنين، 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي باستاد خالد بشارة في الرابعة عصر اليوم، بينما يحل إنبي ضيفاً على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية فى السابعة مساء، فيما يلاقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساءً أيضاً.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 56 نقطة من 23 مباراة

المصري 39 نقطة من 24 مباراة

زد إف سى 37 نقطة من 23 مباراة

الأهلى 36 نقطة من 16 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك



يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.



بيراميدز 56 نقطة من 23 مباراة فى المركز الأول



الأهلى 36 نقطة من 16 مباراة فى المركز الرابع



الزمالك 31 نقطة من 18 مباراة فى المركز الحادى عشر.