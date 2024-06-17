موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، ضيفا على استاد برج العرب بالإسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مباريات.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر، المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وتنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث مباراة الأهلى والاتحاد السكندري.

وحقق الأهلى الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة.