موعد مباراة بلجيكا وسلوفاكيا والقناة الناقلة في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب بلجيكا مشواره في يورو 2024 بمواجهة نظيره السلوفاكي بملعب "دوتش بانك بارك" مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة بطولة كأس أمم أوروبا.

ويبحث منتخب بلجيكا عن انطلاقة جيدة في البطولة القارية كونه أحد المرشحين للتتويج باللقب في ظل نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة ضمن منافسات يورو 2024 بجانب كل من، رومانيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى سلوفاكيا.

موعد مباراة بلجيكا وسلوفاكيا

تنطلق مباراة بلجيكا وسلوفاكيا مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 1 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

واستهل منتخب ألمانيا مشواره في يورو 2024 بفوز كاسح على اسكتلندا بنتيجة 5/1 وسويسرا على المجر بنتيجة 3/1 واسبانيا على كرواتيا بنتيجة 3/0 وإيطاليا على ألبانيا بنتيجة 2/1 وهولندا على بولندا 2/1 وانجلتراعلى صربيا 1/0 وتعادل منتخب الدنمارك مع سلوفينيا 1/1.