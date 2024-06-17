موعد مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب البرتغال مشواره في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بمواجهة التشكيك في الجولة الأولى ى من المجموعة السادسة.

ويتطلع منتخب البرتغال لانطلاقة قوية في يورو 2024 بالفوز على التشيك لاكتساب دفعة معنوية في مستهل مشواره في المسابقة.

ويتسلح منتخب البرتغال بتاريخه أمام التشيك حيث فاز في 4 مواجهات مقابل فوز وحيد للتشيك في مختلف المسابقات وعلى صعيد أمم أوروبا فتقابل المنتخبين في 3 مواجهات.

موعد مباراة البرتغال والتشيك

تقام مباراة البرتغال والتشيك مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

قائمة منتخب البرتغال في يورو 2024

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي باتريشيو، جوزيه سا

الدفاع: روبن دياش، دانيلو بيريرا، أنطونيو سيلفا، بيبي، جونسالو إيناسيو، نيلسون سيميدو، جواو كانسيلو، ديوجو دالوت، نونو مينديز

الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، روبن نيفيز ،جواو بالينيا، جواو نيفيز، أوتافيو

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديوجو جوتا، برناردو سيلفا، جواو فيليكس، رافاييل لياو، جونسالو راموس، بيدرو نيتو ،فرانسيسكو كونسيكاو

قائمة منتخب التشيك في يورو 2024

حراسة المرمى: جيندريش ستانيك - ماتيج كوفار - فيتزسلاف ياروش

الدفاع: فلاديمير كوفال - توماش هولش - ديفيد زيما - لاديسلاف كريتشي - ديفيد دوديرا - ديفيد يوراسيك - روبين هراناش - مارتين فيتيك - توماش فيليك

الوسط: توماش سوتشيك - أنطونين باراك - ميخال سادليك - لوكاش بروفود - فاتسلاف شيرني - أوندريج لينجر - ماتيج يوراسيك - بافل شولك - لوكاش شيرف

الهجوم: باتريك شيك - آدم هلوشيك - يان كوختا - موجمير خيتيل - توماش خوري