شكرا لقرائتكم خبر عن معارون يخطفون الأضواء فى الدورى.. أبرزهم حسام أشرف والقندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل اللاعبون المعارون فرصة مشاركتهم بشكل كبير مع الأندية التى رحلوا لها فى الإعلان عن أنفسهم وإثبات قدراتهم ومواهبهم التى يمتلكونها وأحقيتهم بالحصول على فرصة المشاركة بعد العودة من الإعارة.

وهناك أكثر من نادٍ قام بإخراج لاعبيه للإعارة لمنحهم فرصة كبيرة فى المشاركة بعدما ظلوا خارج حسابات المديرين الفنيين فى أنديتهم، وفى مقدمتها الأهلى والزمالك.

ونستعرض أبرز المعارين الذين تألقوا حتى الآن فى الدورى.. حسام أشرف

يعد حسام أشرف، مهاجم الزمالك المعار إلى بلدية المحلة، من أبرز اللاعبين الذين خطفوا الأضواء بعدما تصدر ترتيب دورى nile حتى الآن بعد تسجيله 12 هدفا وصناعة هدفين لزملائه فى 23 مباراة خاضها حتى الآن مع بلدية المحلة، والذى ضمن بنسبة كبيرة عودته مرة أخرى للزمالك والحصول على فرصة المشاركة.

أحمد القندوسى

ثانى اللاعبين المتألقين هو الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا، والذى نجح فى إظهار قدراته وأحقيته فى حجز مكان فى الأهلى الموسم المقبل حال عودته، حيث نجح فى المساهمة فى 11 هدفا فى 18 مباراة فقط بتسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أهداف لزملائه، ليطالب جماهير الأهلى بعودة اللاعب والاستفادة من خدماته.

ماجد هانى

ظهر ماجد هانى لاعب وسط الزمالك المعار إلى بلدية المحلة، بشكل لافت للنظر فى وسط ملعب البلدية، وقدم مردودا جيدا ليصبح واحدا من أهم اللاعبين الذين نالوا إشادة الجميع، خاصة فى مباراة الأهلى الذى نجح خلالها فى تسجيل هدف البلدية الوحيد، ويعول الزمالك عليه كثيرا فى المستقبل، خاصة فى ظل صغر سنه الذى لا يتخطى 22 عاما.

رأفت خليل

يعد رأفت خليل، جناح الأهلى المعار إلى زد، من أبرز اللاعبين وورقة رابحة يستخدمها مجدى عبد العاطى فى المباريات، رغم مشاركته فى دقائق قليلة إلا أن اللاعب نجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف فى 17 مباراة بعدد دقائق 528 دقيقة فقط تعادل 6 مباريات فقط.