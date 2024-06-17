كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم الإثنين استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان مارسيل كولر قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد، وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق الاتحاد السكندري، في مباراة الفريق القادمة، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

فاز النادي الأهلي مؤخرا على فاركو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمقامة على أرضية ستاد برج العرب.

ترتيب الأهلى والاتحاد السكندري بالدوري المصري

ويحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر، المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

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