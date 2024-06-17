يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمنتخب رومانيا في مواجهة أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا مواجهة منتخب رومانيا امام منتخب أوكرانيا ضمن مواجهات المجموعة الثالثة وهي المباراة التي ستجمع الفريقين في اطار الجولة الاولى للمجموعة الثالثة .
واعلن مدرب منتخب رومانيا أدوارد يوردانيسكو تشكيلة منتخب بلاده على النحو التالي :
نيتا لحراسة المرمى .
راتيو و دراجوسين و مارين و بانكو لخط الدفاع
بوركا و كومان و روي مارين لخط الوسط .
دراجوس و مان و ساتنسيو لخط الهجوم .
يذكر ان منتخب رومانيا يعود للمشاركة في اليورو بعد غياب عن المشاركة في النسخة السابقة 2020 .