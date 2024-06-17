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يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمنتخب رومانيا في مواجهة أوكرانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا مواجهة منتخب رومانيا امام منتخب أوكرانيا ضمن مواجهات المجموعة الثالثة وهي المباراة التي ستجمع الفريقين في اطار الجولة الاولى للمجموعة الثالثة .

واعلن مدرب منتخب رومانيا أدوارد يوردانيسكو تشكيلة منتخب بلاده على النحو التالي : 

نيتا لحراسة المرمى .

راتيو و دراجوسين و مارين و بانكو لخط الدفاع 

بوركا و كومان و روي مارين لخط الوسط .

دراجوس و مان و ساتنسيو لخط الهجوم .

يذكر ان منتخب رومانيا يعود للمشاركة في اليورو بعد غياب عن المشاركة في النسخة السابقة 2020 .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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