يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمنتخب رومانيا في مواجهة أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا مواجهة منتخب رومانيا امام منتخب أوكرانيا ضمن مواجهات المجموعة الثالثة وهي المباراة التي ستجمع الفريقين في اطار الجولة الاولى للمجموعة الثالثة .

واعلن مدرب منتخب رومانيا أدوارد يوردانيسكو تشكيلة منتخب بلاده على النحو التالي :

نيتا لحراسة المرمى .

راتيو و دراجوسين و مارين و بانكو لخط الدفاع

بوركا و كومان و روي مارين لخط الوسط .

دراجوس و مان و ساتنسيو لخط الهجوم .

يذكر ان منتخب رومانيا يعود للمشاركة في اليورو بعد غياب عن المشاركة في النسخة السابقة 2020 .