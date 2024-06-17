تشكيل مباراة الجونة والبنك الأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني، التشكيل الرسمي لمباراة البنك الأهلي، المقرر لها في تمام الرابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل - كمال أبو الفتوح - أحمد شوشة - أحمد عبدالرسول - أحمد محمود

خط الوسط: رضا صلاح - أيمن موكا - محمد الدغيمي

خط الهجوم: أوكوروجي جابرييل - راندريانتيتانا

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد مسعود - عبدالجواد تعلب - حسام إيفونا - نور السيد - محمود العوكش - عبدالله عبادي - سيف شيكا - إمانويل لاكي - مازن ياسر.

بينما أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيل فريقه للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي عفيفي

خط الدفاع: إسحاق يعقوبو - أمير مدحت ـ محمود الجزار - عاصم صلاح - محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد النادري - أحمد مدبولي

خط الهجوم: ياو أنور - أسامة فيصل

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