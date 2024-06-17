شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جوميز مع الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، مع دقات السابعة مساء اليوم الاثنين، لمتابعة اللقاء المثير بين نادي الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقدم البرتغالي جوزية جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، أرقاماً مميزة مع القلعة البيضاء منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق، وإجمالاً قاد جوميز نادي الزمالك في 19 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق خلالهم 11 انتصار وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم.



جوميز

ويسعي الفارس الأبيض إلى مواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما وإن الزمالك حقق ريمونتادا امام سيرامكيا في الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

يحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.