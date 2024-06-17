شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يستمر في حراسة عرين الزمالك بمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استمرار محمد صبحي في حراسة عرين الفريق خلال مواجهة المصري البورسعيدي التي ستجمعهما في السابعة مساء اليوم.

ودفع جوميز بمحمد صبحي في مواجهة سيراميكا الماضي وقدم الحارس مستوى مميز مما دفع المدير الفني للابقاء علي الحارس في المواجهة الثانية له علي التوالي.

ومع دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين نادي الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويسعي الفارس الأبيض لمواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما أن الزمالك حقق ريمونتادا أمام سيراميكا فى الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.