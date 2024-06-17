شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 17 – 6 – 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، المنتخب الأولمبى يواجه أوكرانيا والعراق ودياً فى ختام الاستعداد للأولمبياد، و الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مهاجم أجنبي بعد التراجع عن ضم كانوتيه.

المنتخب الأولمبى يواجه أوكرانيا والعراق ودياً فى ختام الاستعداد للأولمبياد

يلتقى منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، نظيريه الأوكرانى والعراقى ودياً فى شهر يوليو المقبل، فى ختام استعدادات الفراعنة لأولمبياد باريس التى تنطلق يوم 24 من نفس الشهر.

الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات بالدورى فى مواجهة المصري الليلة

مع دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين نادي الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويسعي الفارس الأبيض لمواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما أن الزمالك حقق ريمونتادا أمام سيراميكا فى الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مهاجم أجنبي بعد التراجع عن ضم كانوتيه

بدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه خلال الصيف الجاري، بعد التراجع عن ضم محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو الذي انتهى عقده مع نادي جروزني الروسي مؤخراً.

تحديات تنتظر الزمالك لنهاية الموسم بعد التتويج بالكونفدرالية

يسعى فريق نادى الزمالك ، بقيادة مديره الفني البرتغالى جوميز جوميز، للتغلب على عدد من من التحديات لنهاية هذا الموسم، بعد نشوة الانتصار بحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المعربى، ليتأهل إلى مواجهة السوبر الأفريقي.

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام أليو ديانج للدوري السعودي بعد قرار كولر

اقترب المالي آليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة، بعد حصول إدارة النادي على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب.

منتخب الشباب يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لودية الكويت

يدخل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض معسكرا مغلقا اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة منتخب الكويت ودياً الأربعاء المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

موديست يعود لدكة الأهلى في مباراة الاتحاد بفرمان كولر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على جلوس لاعبه الفرنسي انتونى موديست مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء في مباراة الاتحاد السكندري.