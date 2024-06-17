شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يسجل هدف تقدم المصرى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فخر الدين بن يوسف، مهاجم المصرى البورسعيدى، هدف التقدم لفريقه على الزمالك فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، ياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

فيما يضم تشكيل المصري كلاً من: حراسة المرمى: محمود جاد، الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، فى الوسط: أمادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، سمير فكري، فى الهجوم: فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، حسين فيصل، صلاح محسن.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.