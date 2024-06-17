عمرو صلاح: مفاجآت جديدة بخصوص الزي الرسمي للبعثتين الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد كواليس جديدة بخصوص الزي الرسمي للبعثتين الأولمبية والبارالمبية لمصر في دورة الألعاب الصيفية باريس 2024.

وأكد صلاح أن المفاوضات كُللت بالنجاح مع شركة الملابس الرياضية العالمية بخصوص الزي الرياضي، وكذلك إحدى الشركات الوطنية الإقليمية بخصوص الزي الرسمي.

وأوضح صلاح: "سيكون هناك زي موحد للبعثتين الأولمبية والبارالمبية، وبعد مفاوضات وبالتنسيق الدائم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حصلت مصر على امتيازات أخرى مثل ملابس خاصة لمراسم التتويج ومفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة في مؤتمر كبير للكشف عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية".

وأشار صلاح إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان صاحب فكرة ارتداء اليعثتين للزي الرسمي الموحد، وذلك بعدما نجحت الاتفاقية الأولى مع منتخب مصر لكرة اليد مع شركة الملابس الرياضية العالمية وكذلك الشركة الخاصة بالملابس الرسمية، وهو ما دفعنا للدخول في مفاوضات مع الشركتين كُللت في النهاية بالنجاح.

وعن استعدادات منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، أكد صلاح أن الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد هو المتحدث الرسمي للاتحاد ولديه كل ما يخص إدارات الاتحاد أو برامج المنتخبات الوطنية بدرجاتها المختلفة.

مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس

المجموعة الأولى: إسبانيا – كرواتيا – ألمانيا – سلوفينيا – السويد - اليابان.

المجموعة الثانية: الدنمارك – النرويج – المجر – فرنسا – مصر – الأرجنتين.

نظام منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024

يتنافس 12 منتخبًا على ميداليات أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، وتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

تتأهل 8 منتخبات إلى الدور التالي، بواقع أول 4 منتخبات في كل مجموعة، وتبدأ الأدوار الإقصائية من ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي، وفي ربع النهائي، يلتقي الأول من المجموعة الأولى مع الرابع من المجموعة الثانية، والثاني مع الثالث وهكذا.