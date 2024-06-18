شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل وسام أبو علي في الأهلي وموقفه من القمة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ وسام أبوعلي مهاجم الأهلي خلال اليومين المقبلين مرحلة جديدة من مراحل التأهيل من إصابته الأخيرة التي تعرض لها في أربطة الكاحل ومشط القدم . تمهيداً لعودته لتدريبات الفريق الجماعية.

ويحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مُتابعة حالة وسام أبو علي باستمرار بالتنسيق مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق .



ويعاني وسام أبو علي من إصابة عبارة عن التواء في أربطة الكاحل وكدمة في مشط القدم تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة لبنان في التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.واقترب وسام أبو علي من إنهاء المرحلة الأولي من التأهيل وسيبدأ المرحلة الثانية في غضون يومين.



ويأمل الجهاز الفني للأهلي في تجهيز وسام أبو علي لمباراة الزمالك المُقرر لها 25 يونيو الجاري في الدوري الممتاز، وهو ما سيتضح من خلال استجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً.

وغاب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي وفاركو الجمعة الماضية في الدوري التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وسيواصل الغياب عن مباراة الأتحاد السكندري المقرر لها السابعة من مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ26 للدوري المصري.