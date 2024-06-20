الغيابات تضرب قائمة الأهلي أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيل كولر مدرب الأهلي قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة الداخلية مساء الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمر كمال وبيرسي تاو ووسام أبو علي وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية..

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج، امام عاشور، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، رضا سليم، أحمد عبد القادر، اكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست.