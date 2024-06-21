الامارات | الهرمودي والمازمي يشاركان في تحكيم البطولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك حكم الساحة الدولي محمد الهرمودي، والمساعد الدولي محمد المازمي، في إدارة مباريات بطولة الديار العربية «غرب آسيا للشباب»، التي تستضيفها مدينة الطائف السعودية.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «تُعد المشاركة الأولى خارجياً لمحمد الهرمودي ومحمد المازمي، إذ حصل الحكمان على الشارة الدولية بداية هذا العام، بعد الأداء المتميز الذي قدماه خلال مشاركتهما في إدارة مباريات مختلف المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية».