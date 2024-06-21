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الامارات | الهرمودي والمازمي يشاركان في تحكيم البطولة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك حكم الساحة الدولي محمد الهرمودي، والمساعد الدولي محمد المازمي، في إدارة مباريات بطولة الديار العربية «غرب آسيا للشباب»، التي تستضيفها مدينة الطائف .

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «تُعد المشاركة الأولى خارجياً لمحمد الهرمودي ومحمد المازمي، إذ حصل الحكمان على الشارة الدولية بداية هذا العام، بعد الأداء المتميز الذي قدماه خلال مشاركتهما في إدارة مباريات مختلف المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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