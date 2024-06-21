شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب اجتماع تنفيذية الكاف لتحديد موعد كأس أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، اليوم الجمعة، نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القد، لتحديد الموعد النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها في المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، يوم 4 يوليو المقبل، في جوهانسبرج.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، لم يُعلن بعد عن الموعد النهائي لإقامتها خلال العام المقبل.

هذا وتقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزا واحدا خلال تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمنتخبات العالم خلال شهر يونيو الجارى.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، عن التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر يونيو، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة والتى شهدت منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي، في وقت سابق إن قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية، سيتم إجرائها في جنوب أفريقيا، يوم 4 يوليو في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت جرينتش.وأضاف البيان أن إجراء القرعة سيكون بحضور نخبة من أساطير كاف، وممثلي الفرق المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 وغيرهم.

وأشار كاف إلى أن سيشارك 48 منتخبًا في التصيف بالتقسيم إلى 12 مجموعة، تضم كل منها 4، ثم يتأهل أصحاب مراكز الصدارة والوصافة إلى الكان.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد في وقت سابق، الرابع من شهر يوليو المقبل، موعداً لإجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

ونشر كاف بيانا رسميا على موقعه الرسمي أكد فيه أن القرعة تقام بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا في تمام الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

سيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.

وتتصدر الدول المؤكدة في القرعة بطلة أفريقيا كوت ديفوار التي انضمت إليها الجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا.

وتشمل الدول الأخرى الجابون، وجامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في أفريقيا، كأس الأمم الأفريقية في المغرب عام 2025.