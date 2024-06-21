"اتجوزت صغير".. كيف وصف إمام عاشور علاقته بزوجته ياسمين حافظ؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تحدث إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر عن علاقته بزوجته ياسمين حافظ، مشيرًا إلى أنها الداعم الأكبر له في مسيرته الكروية.

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ع المسرح" للإعلامية مني عبدالوهاب:"اتجوزت 24 سنة اتجوزت صغير جدا ، مراتي ربنا يخليهالى سند ليا ومهما اتكلم عنها مش هقدر اديها حقها".

وأضاف :"وقفت جمبي في حاجات كتير ودايما بتدعمني في حياتي سواء في النادي أو الملعب أو برا الملعب هي بالنسبالى الداعم والظهر والسند ، ربنا يخليهالى".

والجدير بالذكر أن إمام عاشور تزوج ياسمين حافظ في شهر مارس 2023، وهي شقيقة ياسين حافظ لاعب نادي الزمالك.